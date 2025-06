Leao e Felix in panchina nella finale di Nations League

vedi letture

Si gioca questa sera alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, la finale di UEFA Nations League che vede un derby tutto iberico. Da una parte la Spagna campione d'Europa in carica e dall'altra i vicina di casa del Portogallo. Protagonisti in distinta due calciatori rossoneri, entrambi nella formazione lusitana allenata da Roberto Martinez ma tutti e due partiranno dalla panchina: Rafael Leao e Joao Felix. Vedremo se ci sarà spazio per loro a gara in corso in questa finalissima.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Neves, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Conceiçao; Cristiano Ronaldo. A disp.: José Sà, Rui Silva, Nelson Semedo, Antonio Silva, Dalot, Palhinha, Goncalo Ramos, Joao Felix, Renato Veiga, Trincao, Leao, Ruben Neves, Goncalves, Jota, Mora. All. Martinez

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. A disp.: Raya, Rermiro, Pedro Porro, Cubarsì, Vivian, Merino, Morata, Gavi, Olmo, Pino, Alex Baena, Grimaldo, Isco, Fermin Lopez, Samu. All. de la Fuente