Leao e i gol in Champions, il feeling continua? I numeri del portoghese

Non c'è margine d'errore a San Siro questa sera. I rossoneri scendono in campo alle 18.45 contro il Feyenoord, per il ritorno dei playoff di Champions League, con un solo risultato a disposizione dopo la sconfitta per 1-0 della gara d'andata: vincere con un gol di scarto porterebbe la sfida ai supplementari, vincere con più di un gol di scarto garantirebbe la qualificazione. In palio c'è l'accesso agli Ottavi di finale, qualsiasi risultato che non sia la vittoria porrebbe fine al nostro percorso europeo di questa stagione. Milan che si affiderà alle qualità e strappi di Rafa Leao, in stato di grazia finora in questa edizione di Champions League grazie ai suoi tre gol messi a segno.

Leao e la Champions, il feeling continua?

Come detto in precedenza, Rafa Leao ha segnato sin qui tre gol in questa edizione di Champions. Un buon bottino visto il minutaggio e le partite giocate con il Milan, ma il portoghese potrebbe fare meglio. Infatti come riportato da Transfermarkt, il rendimento di Rafa in Champions non appare così produttivo: 28 presenze totali, 6 gol e 6 assist. Questa sera la chance per poter aumentare i propri numeri.

DOVE VEDERE MILAN-FEYENOORD

Data: martedì 18 marzo 2025

Ore: 18:45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Sku Sport, NOW Tv, Sky Go

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Referee

Szymon Marciniak POL

Assistant referees

Tomasz Listkiewicz POL

Adam Kupsik POL

Fourth official

Wojciech Myc POL

Video Assistant Referee

Tomasz Kwiatkowski POL

Assistant Video Assistant Referee

Christian Dingert GER