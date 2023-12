Leao è il primo calciatore che riaccoglie Ibra: il suo messaggio social

Rafael Leao è il primo calciatore del Milan a riaccogliere, attraverso un messaggio sui social, Zlatan Ibrahimovic; il numero 10 portoghese ha semplicemente rispostato sulle sue Stories di Instagram un post dello svedese di qulache mese fa, che lo ritrae a braccia spalancate davanti ai tifosi milanisti, da lui definiti "Believers".

Il ruolo di Ibrahimovic

Nelle ultime settimane, si è parlato tanto di quali sarebbero stati i compiti dello svedese nel suo nuovo ruolo, in particolare cosa avrebbe fatto nel Milan. Sul comunicato si legge che "Ibrahimovic lavorerà in stretto coordinamento sia con la Proprietà che con il Senior Management di AC Milan, svolgendo un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del Club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di AC Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del Club".