Leao entra e decide: come si può tenere fuori? Le pagelle di Rafa

Rafael Leao entra e decide. Questa è stata la formula magica della partita di ieri tra Slovan Bratislava e Milan che dopo il primo tempo aveva assunto delle sfumature sinistre e per nulla incoraggianti. Al posto di un Okafor trasparente, Fonseca al rientro dagli spogliatoi ha mandato immediatamente in campo il numero 10 che ha riportato pericolosità nell'attacco rossonero che, dopo il pareggio slovacco, si era come improvvisamente ingolfato. Un gol e tante giocate decisive.

Le pagelle di oggi sui principali quotidiani sportivi italiani indicano Leao come il migliore in campo. Il Corriere dello Sport si pone una domanda legittima: "Come si fa a tenerlo fuori in un periodo così?! Risposta non chiara". La Gazzetta dello Sport, che gli concede il voto più alto, scrive: "Questo è il Leao che i tifosi rossoneri vogliono". Esplicativo il giudizio di Tuttosport: "Voce del verbo "determinare": entra e il Milan ritrova una parvenza di squadra"

LE PAGELLE DI LEAO

Gazzetta - 7,5

Tuttosport - 7

Corriere dello Sport - 7

MN - 6.5

TMW - 7