Leao festeggia sui social la vittoria contro il Como: "250 partite + 3 punti"

vedi letture

Quella di ieri è stata una partita speciale per Rafael Leao. Con la presenza contro il Como, il numero 10 del Milan ha collezionato 250 presenze con la maglia rossonera, impreziosite da 68 gol e 54 assist. Nell'arco dei suoi 6 anni milanisti il portoghese ha dunque contribuito ad un totale di 122 azioni da rete per il Milan, e considerando il numero di presenze possiamo dire che in media Leao risulta essere decisivo almeno una volta ogni due partite.

Considerando poi la vittoria in rimonta contro una squadra comunque ben organizzata come il Como, il portoghese non poteva festeggiare nel migliore dei modi questo traguardo, che ha voluto poi celebrare anche sui social postando alcune delle migliori foto di ieri sera, scrivendo in didascalia: "250 partite + 3 punti". Insomma, la combo perfetta.