Leao-Giroud-Maignan: primo derby deciso dalla triade Scudetto. Il Milan si dimostra

Il Milan ha battuto l'Inter per 3-2 nel primo derby stagionale, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Dopo l'iniziale vantaggio nerazzurro firmato da Brozovic, i rossoneri hanno rimontato con la doppietta di un sontuoso Leao e dal gol del sempre decisivo Giroud, prima di soffrire un po' nel finale a causa della rete di Dzeko; a togliere le castagne del fuoco, lasciando i tre punti a Pioli, uno straordinario Maignan.



Triade Scudetto

Non nomi a caso, d'altronde. Leao, Maignan e Giroud, infatti, sono stati i protagonisti assoluti dello Scudetto rossonero vinto ai danni dell'Inter e, all'alba della nuova stagione, sono loro tre ad aver ribadito sul campo le gerarchie del momento; spesso e volentieri, durante questa estate, il Milan è stato sottovalutato nella nuova corsa Tricolore, ma il derby di ieri ha dimostrato che siano proprio i rossoneri la squadra da battere e che anzi: il Milan è forte ed è da Scudetto: "I nostri avversari - ha dichiarato, felice, Pioli a DAZN - volevano dimostrare di essere superiori per tanti motivi, sono contento che abbiamo vinto ma mi è piaciuta tantissimo la squadra, per 70 minuti abbiamo giocato da grande squadra e poi ci siamo rilassati un po’: quando ti rilassi rischi. Alleno dei ragazzi che continuano a stupirmi per la loro energia, voglia di stare insieme, voglia di migliorare: sono un allenatore felice”.



Giusti accorgimenti

Dopo lo scialbo pareggio di Reggio Emilia, Pioli aveva promesso che nel derby si sarebbe visto un Milan diverso. E così è stato. I rossoneri, a differenza di tantissimi trai derby degli ultimi anni - anche di quello della doppietta di Giroud, per esempio - hanno mostrato superiorità tecnica e tattica nei confronti dei rivali, giocando un grande calcio per 65 minuti e inibendo diverse fonti di gioco dell'Inter se non in occasione dell'errore difensivo sul gol di Brozovic; nell'ultima mezz'ora l'Inter si è resa sì pericolosa, ma è oggettivo dire che la vittoria del Milan nel primo derby stagionale sia meritata. Così come è oggettivo dire che siano i Campioni d'Italia in carica la squadra da battere in questa nuova Serie A.