Leao in Coppa Italia, numeri e statistiche: finora un solo gol stagionale

vedi letture

Ci siamo quasi! Milan e Bologna si affronteranno stasera, alle 21.00 allo stadio Olimpico di Roma. In palio c'è la Coppa Italia, trofeo che nella bacheca rossonera manca dalla stagione 2002/2003. Dopo il successo di San Siro (3-1) qualche giorno fa, il Milan di Sergio Conceiçao vuole bissare nuovamente la vittoria contro il Bologna, questa volta portandosi a casa una coppa.

Leao segna solo in trasferta

Il numero 10 rossonero in questa stagione vive di un particolare tabù: non ha mai segnato in casa (in Serie A) finora. E' vero, la Coppa Italia è una competizione a parte, lontana dal campionato, ma quello che è doveroso ammettere è che Rafa sembra trovarsi meglio a segnare col Milan lontano da Milano.

I gol casalinghi sono arrivati in Champions contro Club Brugge e Stella Rossa, in Coppa Italia l'unico (finora) sempre a San Siro contro il Sassuolo. Il resto? Tutti lontani da San Siro (8 gol in trasferta in Serie A).