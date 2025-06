Leao in panchina col Portogallo, Ravezzani: "Possiamo dire che questo ragazzo sta facendo come il gambero? C’è un problema enorme di mancata crescita"

Il Portogallo vince 2-1 contro la Germania in Nations League ma Leao rimane in panchina per tutta la partita. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, parla così dell'esterno del Milan:

"Leao in panchina col Milan di Fonseca, con Conceicao e ora anche nel Portogallo con Martinez. Possiamo dire che questo ragazzo sta facendo come il gambero? C’è un problema enorme di mancata crescita quando non addirittura di regressione. E mancano sempre offerte vere di mercato".