Leao, l'ultima volta al Mapei il gol più veloce della storia della Serie A

© foto di Insidefoto/Image Sport

Come ricorda oggi Tuttosport ma come segnala anche il sito della Lega Serie A, l'ultima volta che Milan e Sassuolo si sono affrontate a Reggio Emilia, nel dicembre 2020 per la gara di andata dello scorso campionato, Rafael Leao ha segnato il gol più veloce della storia della Serie A. Il portoghese ci ha impiegato appena 6 secondi e 78 centesimi per sbloccare quella partita che poi fu vinta dai rossoneri per 1-2, grazie anche al gol di Saelemaekers.