Leao, la pagella di A Bola: "Il migliore nel primo tempo, ogni volta che riceve palla crea un pericolo"

Non una serata felice per il Portogallo dei milanista Rafael Leao e Joao Felix. I lusitani hanno perso il primo round del quarto di finale di UEFA Nations League contro la Danimarca, al Parken di Copenhagen, per 1-0 in virtù della rete di Hojlund, attaccante del Manchester United. Per Rafa titolarità e sostituzione arrivata al 76°, due minuti prima della rete danese. Per Joao Felix, invece, tutta la gara in panchina. Nulla è ancora perduto: il Portogallo potrà ribaltare tutto tra qualche giorno tra le mura amiche dell'Alvalade di Lisbona.

La pagella di Rafael Leao secondo A Bola "Il migliore del Portogallo nel primo tempo. Ogni volta che riceveva la palla sulla fascia sinistra, creava pericolo. Uno, due, tre tocchi, fuga sulla linea di fondo e alcuni cross pericolosi. Il migliore, al 35', mettendo la palla, perfettamente, sulla testa di Dalot, che l'ha servita a Ronaldo. Non è stato allo stesso livello nel secondo tempo".