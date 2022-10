Leao nei primi cinque attaccati al mondo? Di Canio: "No, ma è destinato a spingere per quei posti"

MilanNews.it

Rafael Leao nei primi cinque attaccanti al mondo? Ecco il pensiero espresso da Paolo Di Canio negli studi di Sky Sport: "No, non lo metto ancora tra i primi cinque al mondo. Ha il talento, la qualità e la fisicità per entrare nei primi tre. Aspetto un po', ma è destinato a spingere per quei posti".