Leao non brilla con il Portogallo. Tutti i numeri del milanista nella partita contro la Croazia

Nonostante un inizio di stagione complicato, con il Milan Rafael Leao è comunque già riuscito a timbrare il cartellino in due occasioni, nonostante sia finito al centro di un vortice di polemiche che non sembra avere alcuna intenzione di placarsi. La "fuga" con la maglia del Portogallo gli sarebbe potuta tornare utile per ricaricare le pile, ma questa sera contro la Croazia il milanista non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto, complice anche l'ottimo livello degli avversari, che temendolo sono riusciti a trovare le contromisure per limitarlo.

Riportiamo di seguito alcuni dati dal sito specializzato in statistiche Sofascore:

Minuti giocati: 45’

Goal attesi (xG): 0

Tiri in porta: 0

Tiri fuori: 0

Dribbling tentati (riusciti): 2 (1)

Tocchi: 20

Precisione passaggi: 100%

Passaggi chiave: 1

Cross (riusciti): 1 (0)

Palle lunghe (prec.): 0