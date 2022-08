MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo pareggio stagionale per il Milan, fermato sullo 0-0 dal Sassuolo al Mapei Stadium nel match valido per la quarta giornata. Dopo la sfida contro i neroverdi, Rafael Leao ha postato una foto sul proprio profilo Instagram aggiugendo in didascalia: "Cadiamo insieme e ci rialziamo insieme".