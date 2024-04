Leao preferisce il calcetto a Real-Man City. Il portoghese alla partita degli amici all'oratorio

Alla notte di Champions vissuta davanti alla TV, Rafa Leao ha preferito il calcetto dal vivo. Il portoghese non è sceso in campo, ovviamente, ma era presente a una partitella fra amici come si evince dalla Instagram story dell'amico Jacopo Rossini che ha taggato il numero 10 del Milan, sorridente a passare una serata all'Oratorio La Riva, in zona Navigli.

"Un gol per mio fratello Leao" ha scritto Rossini sul popolare social e la sua storia è stata ripostata dallo stesso Leao. Nel frattempo, al Bernabeu, si scriveva la storia con una delle partite più belle di sempre della Champions League: Real Madrid-Manchester City 3-3.