Leao protagonista nel Milan: 31 gol e 29 assist in 128 partite rossonere

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafa Leao è il nome del giorno in casa Milan, non solo per il 14° posto al Pallone d'Oro e per il premio di miglior giocatore della passata stagione in Serie A. La presenza in Italia del padre e del suo avvocato porterà la società rossonera a parlare del rinnovo, una trattativa avviata da oramai molti mesi e che in queste ore potrebbe subire una decisa accelerata. Anche se i punti di cui discutere restano molti e non tutti semplici da trattare.

I numeri di Leao al Milan

Il giocatore chiede un ingaggio da top player e alle spalle ha il risarcimento da quasi 20 milioni di euro complessivi da corrispondere allo Sporting CP, da qui le difficoltà. Sul campo, comunque, Leao sta mostrando di avere i requisiti per richiedere ingaggi di questo tipo, anche alla luce delle proposte in arrivo dalla Premier: al Milan il portoghese ha giocato 128 partite fra tutte le competizioni, mettendo a segno 31 gol e 29 assist, con una netta impennata a livello statistico a partire dallo scorso campionato.