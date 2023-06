Leao: "Qui sono a casa. Tutti al Milan sono la mia famiglia ed è questo l'importante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha rilasciato una intervista a MilanTV nel giorno dell'ufficialità del suo rinnovo con il Milan fino al 2028.

Sei arrivato al Milan quattro anni fa...

"Quando sono arrivato qua mi hanno accolto tutti a braccia aperte. Anche nei momenti difficili tutti erano lì per me. Qua sto a casa: con questa fiducia posso arrivare al top e vincere grandi cose".

Come ti trovi?

"Tutti al Milan sono diventati la mia famiglia e questa è la cosa più importante per fare quello che sto facendo in campo, essendo un giocatore importante per la squadra".