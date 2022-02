Leao raggiunge la doppia cifra: 10 gol in stagione, è record per il portoghese

Con la rete di pregevole fattura segnata oggi all'ottavo minuto di Milan-Sampdoria all'ottavo minuto, Rafael Leao è arrivato a quota 7 gol in Serie A e 10 in tutte le competizioni (2 in Coppa Italia e 1 in Champions League). Superato il record in campionato della passata stagione, in cui il portoghese ha messo a segno 7 gol totali (6 in Serie A e 1 in Europa League).