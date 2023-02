Leao ricorda: "Da piccolo giocavo sempre a calcio. Non potevo andare a ballare o cose così perché c’era allenamento al mattino"

MilanNews.it

Rafael Leao, in arte Way 45, è stato il protagonista del nuovo episodio di “Noisey Personal” di VICE, in cui ha parlato delle sue origini, della sua passione per la musica rap, della fama e di tanto altro.

Cosa facevi quando eri piccolo in quartiere?

"Giocavo sempre a calcio. Anche i miei amici di oggi sono i miei amici di quartiere. Loro facevano le cose che io non potevo fare, perché da piccolo ho cominciato a giocare a calcio. Non potevo andare a ballare o cose così perché c’era allenamento al mattino. Giocavo sempre a calcio lì, tutto il giorno. Quando posso torno in Portogallo e vado lì, ci sono i miei parenti e vado a trovarli. Quando ero piccolo non posso dire che ero povero ma mio padre ha passato momenti difficili per aiutarmi. C’erano degli amici che potevano comprare scarpe da 300€, io non potevo. Invece oggi posso comprare quello che voglio, posso aiutare la mia famiglia perché mio papà non lavora, così come mia mamma. Li posso aiutare”.