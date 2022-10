MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sapevamo quanto fosse importante vincere questa partita, quindi siamo venuti con una motivazione in più!!! Molto felice per la prestazione di tutti i miei compagni. Insieme siamo più forti!": questo il messaggio di Rafael Leao, autore di un gol, dopo il successo per 4-0 contro la Dinamo Zagabria.