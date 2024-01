Leao: "Spero di essere capitano spesso, il Milan è il club più importante del mondo"

Il Milan si prepara per l'importante sfida di domani sera in Coppa Italia contro il Cagliari di Mister Ranieri. Del momento di forma personale e di squadra ne ha parlato Rafa Leao, in un'intervista in esclusiva a Sky Sport.

Questo un breve e interessante estratto del numero 10 portoghese, che giura amore ai colori rossoneri: "Qui è casa mia, che emozione la fascia da capintano. Quella settimana là era un momento così così, non stavamo vincendo. Il giorno della partita avevamo fatto meeting e riunione su tattica, poi il mister ha detto che senza Theo e Calabria sarei stato io il capitano. Non me lo aspettavo però ha detto così. Ha detto che avevo la fiducia da parte di tutti. Erano tutti contenti e sono stato orgoglioso di questo. Sono tanti anni che sono qui, è già una gioia essere qui, poi spero di essere capitano altre volte perchè gioco nel club più importante al mondo".