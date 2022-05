Leao sulle voci sul suo futuro: "Ho i piedi ben saldi per terra. Orgoglio lavorare con giocatori esperti"

MilanNews.it

Rafael Leao, attaccante rossonero, si è così espresso in un'intervista dal ritiro del Portogallo - e riportata da A Bola - sulle voci sul suo futuro: “Sono molto felice, ma ho i piedi ben saldi per terra. È un orgoglio lavorare con giocatori con molta esperienza. In futuro vorrei essere un punto di riferimento nel mio club e in nazionale… il punto più alto è, ad esempio, vincere un Mondiale".