Guardando ai numeri della ripresa del campionato, il Milan può guardare a conferme e novità. Tra i protagonisti nella partita con il Lecce, in particolare, si è distinto silenziosamente Ismael Bennacer. L'algerino, infatti, è stato il primo giocatore tra i 22 in campo per passaggi riuciti (79) e per chilometri percorsi con 11.392 km.