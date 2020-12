Lega Serie A, arriva anche l'atto formale: "Juventus-Napoli è rinviata a data da destinarsi"

Atto formale della Lega Serie A, che dopo la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport ha ufficialmente rinviato la sfida tra Juventus e Napoli, restituendo di conseguenza il punto tolto agli azzurri e togliendo i tre conquistati in conseguenza al successo a tavolino, ai bianconero. Ecco il comunicato: "Preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Prot. n. 01260/2020 emessa in data 22 dicembre 2020, si comunica che la gara di Serie A TIM JUVENTUS — NAPOLI, valevole per la 3' giornata di andata e programmata per domenica 4 ottobre 2020, è rinviata a data da destinarsi"