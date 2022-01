Lega Serie A, delibera sulla lista del "Gruppo Atleti" da presentare alle ASL

Nella giornata di oggi, giovedì 20 gennaio 2022, il consiglio di Lega ha deliberato che ciascun Club dovrà depositare una lista di 25 calciatori ai soli dini della determinazione del predetto “Gruppo Atleti” e del rinvio d’ufficio delle gare a seguito di provvedimenti ASL.

Suddetta lista deve essere composta: dai calciatori inseriti nella rosa e in aggiunta un numero di calciatori Under 23 fino al raggiungimento delle 25 unità.

Questa lista dovrà essere depositata in primo invio in vista della quarta giornata di ritorno di Serie A e in via definitiva entro il 4 febbraio 2022 alle ore 12: a partire da questo termine non potrà più essere modificata (se non fino al 31 marzo 2022, termine massimo per acquisire un calciatore svincolato e inserirlo in lista sostituendolo ad uno dei calciatori già presenti).

Questa Lista avrà vigore da domani 21 gennaio 2022 e dovrà essere inviata alle ASL territoriali per i provvedimenti di competenza.