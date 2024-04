Lega Serie A e il Commissario Straordinario di Governo per le persone scomparse in campo insieme

Il fenomeno delle persone scomparse è da anni oggetto di grande attenzione, sia per il numero elevato dei casi, sia per la sofferenza e l’angoscia che vivono i familiari degli scomparsi. In Italia esiste una figura ad hoc, quella del Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse, istituita nel 2007.

Il Commissario Straordinario di Governo riveste un ruolo centrale per tutte le iniziative e le azioni da promuovere sul versante della prevenzione, della formazione e della informazione sul fenomeno. Tra i compiti del Commissario straordinario per le persone scomparse sono ricompresi il monitoraggio delle attività delle istituzioni e degli altri soggetti impegnati a fronteggiare il fenomeno, nonché il mantenimento dei rapporti con i familiari delle persone scomparse e con le associazioni di settore più rappresentative.

Molte sono le iniziative intraprese dal Commissario sul versante della comunicazione, grazie al coinvolgimento dei mezzi d’informazione, finalizzate ad elevare la sensibilizzazione sul fenomeno delle persone scomparse.

La collaborazione tra l’ufficio del Commissario straordinario di Governo e la Lega Serie A, frutto della sottoscrizione di un accordo del 2021, ha come obiettivo quello di informare il pubblico e diffondere un messaggio di “coscienza sociale” per promuovere la conoscenza e la coscienza del fenomeno e stimolare ogni utile azione proattiva, nella consapevolezza che la scomparsa di una persona non è solo un dramma privato, ma una questione sociale di “comunità”, da trattare nella migliore sinergia possibile.

In occasione di Fiorentina-Atalanta, gara di Andata della Semifinale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma mercoledì 3 aprile alle ore 21:00, allo stadio “Artemio Franchi” sarà trasmesso sul maxi-schermo il video dell’iniziativa “Aiuta chi scompare a ritrovarsi!”, mentre in televisione al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani andrà in onda una grafica dedicata.