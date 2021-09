Lega Serie A, nuova partnership con il colosso EA Sports

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Nuova partnership tra EA Electronics Arts Inc. e Lega Serie A. Il campionato italiano sarà fruibile solo su FIFA iniziando con EA SPORTS™ FIFA 22. Il nuovo accordo, inoltre, prevede una novità anche per il calcio giocato con la Supercoppa Italiana che diventa - dalla stagione 2022-2003 - EA SPORTS Supercup, grazie alla nomina come Title Sponsor e Partner di Electronics Arts. Cambia anche il nome del premio attribuito al miglior giocatore del mese del campionato che diventa EA SPORTS Player of the Month. "Questo è l'inizio di una nuova entusiasmante partnership con la Lega Serie A che permette ad EA SPORTS di continuare a far crescere l'amore per il calcio a livello glo-bale", ha dichiarato David Jackson, VP of Brand per EA SPORTS FIFA. "Questa colla-borazione con Lega Serie A evidenzia ulteriormente il nostro impegno per il calcio ita-liano. Abbiamo ambizioni in Italia ora e per il futuro e accresceremo la nostra presen-za in questo territorio con l'obiettivo di fornire le esperienze di gioco più autentiche e impareggiabili nel calcio". C'è grande soddisfazione anche nelle parole dell'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo: "La collaborazione tra Lega Serie A e EA SPORTS è un'opportunità unica per fornire una maggiore visibilità ai nostri Club e ai nostri gioca-tori per gli anni a venire". (ANSA).