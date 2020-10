Legale Napoli, mandiamo a Figc carteggio con Asl

(ANSA) - NAPOLI, 06 OTT - "Il Napoli con le autorità sanitarie locali, Asl Napoli 1 e Napoli 2, così come manderemo alla Procura Federale, ha avuto un copioso carteggio che dimostra come ci sia stato il rispetto di tutte le procedure". Lo ha detto Mattia Grassani, legale del Napoli a Radio Punto Nuovo, aggiungendo che "il Napoli non è indagato dalla Procura Federale, oggi invieremo le memorie difensive, la partita con la Juve non può che giocarsi". (ANSA).