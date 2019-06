Leggo - Milan, casting direttore sportivo: è corsa a quattro

Dopo il no di Tare, il quale ha deciso di restare alla Lazio, il Milan continua la ricerca del nuovo direttore sportivo. Secondo Leggo, è corsa a quattro: ai nomi di Sartori, Bigon e Osti, si è aggiunto nelle ultime ore anche quello di Massara, ex ds della Roma. Sartori è il profilo che piace di più, ma convincerlo a lasciare l'Atalanta a metà giugno non sarà per nulla semplice.