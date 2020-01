L'edizione odierna di Leggo titola così stamattina su Suso: "spagnolo ormai è un caso e il Milan è pronto a cederlo". L'attaccante esterno spagnolo sta deludendo parecchio ed è finito nel mirino dei tifosi rossoneri che non lo vorrebbero più vedere in campo. Il club di via Aldo Rossi sembra essere ormai disposto a cederlo.