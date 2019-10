Leggo titola: "Milan, la carica di Hernandez"

L'edizione odierna di Leggo riporta questa mattina le parole di Theo Hernandez, il quale crede fortemente nell'obiettivo Champions: "Ci credo sempre al quarto posto, abbiamo un grande organico e possiamo stare davanti. Le ultime gare non sono state semplici, ma siamo una grande squadra e possiamo lottare per qualificarci alla prossima Champions. Dobbiamo dare tutto, anche l'anima, per vincere le partite£. Il terzino rossonero ha poi parlato anche del nuovo allenatore Stefao Pioli: "Sono sicuro che faremo grandi cose con lui".