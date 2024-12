Leonardo: "Il progetto di Maldini coinvolgeva le persone, era una cosa sana"

vedi letture

Alessandro Cattelan, noto presentatore televisivo, ha intervistato Leonardo, ex giocatore, dirigente ed allenatore del Milan, nella nuova puntata del suo podcast “Supernova”.

In questo estratto Leonardo ha parlato di Paolo Maldini:

Maldini poteva essere ancora utile?

“Sono di parte, sono molto amico di Paolo. Lo conosco da 25 anni. Sicuramente vedo tutto con l’occhio positivo. Ma Paolo ed il Milan… Queste storie sono rarissime. Non è solo per quello. Non ha fatto solo una carriera brillante da giocatore, Paolo in cinque anni, e c’ero io quando siamo tornati al Milan con Elliott, era riuscito a creare un ambiente talmente positivo che sono riusciti a combattere tutte le cose che non esistevano al Milan in quel momento e hanno messo tutti dentro un’unica linea: ha vinto uno scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions. Non sono solo i risultati, è anche il modo. Le persone erano coinvolte nel progetto, era una cosa sana”.