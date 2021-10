Leonardo racconta il 4-2-fantasia: "Fu uno slogan creato da Galliani, così abbiamo vinto 3-2 al Bernabeu"

Leonardo, ex giocatore, allenatore e dirigente rossonero, oggi al PSG, ha parlato al Festival di Trento. Queste le sue dichiarazioni in diretta su Sky Sport 24:

Il 4-2-fantasia: “Fu uno slogan creato da Galliani, era molto bravo a creare queste cose. La stagione non comincia bene, era la mia prima esperienza da allenatore, detto sinceramente, forzata. Io non è che avevo tutta questa voglia di fare l’allenatore sinceramente. Era un momento di transizione e forse ci voleva una persona che conosceva bene la società, che capiva quel momento. Bisognava gestire una serie di giocatori che avevano già vinto tutto. È normale che l’ambizione non sparisce da un giorno all’altro. Abbiamo cominciato male, poi per farla breve durante una partita con la Roma in casa che perdevamo 1-0 ho spostato Ronaldinho a sinistra, Pato a destra, Inzaghi in mezzo e abbiamo fatto giocare Seedorf un po’ più da trequartista. Avevamo due mediani, Pirlo e Ambrosini, che non erano due giocatori rocciosi ma giocavano anche loro. Da lì l’idea di fare qualcosa di diverso. Però la partita successiva era contro il Real Madrid al Bernabeu, in Champions League. Quindi tu dici “4-2-4, al Bernabeu, quando non stiamo troppo bene, non lo so se conviene”. Ero in aereo con Galliani ed eravamo seduti vicini. Lui mi guarda: “Quindi?”. E io: “Non so… Sto pensando”. E lui mi dice: “Non sarebbe male”. Senza specificare di cosa stavamo parlando. E allora io: “Lo penso anch’io”. E lui conclude: “Allora andiamo così”. E abbiamo giocato così, ed è stata la prima volta che il Milan ha vinto al Real Madrid contro il Bernabeu, abbiamo vinto 3-2. La partita era cominciata con un errore di Dida e Raul che fa l’1-0, già lì sarebbe stato da chiudersi di più, però non l’abbiamo fatto e da lì abbiamo vinto 3-2 con un gol di Pirlo da fuori aerea e una doppietta di Pato, da lì c’è stato un cambio di umore e sistema e fino quasi alla fine del campionato ci siamo goduti una squadra che veramente gioiva di giocare”.