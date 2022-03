Lewandoski nella storia: la sua tripletta è la più veloce in Champions. Battuto Simone ai tempi del Milan

MilanNews.it

© foto di Giacomo Morini

Nella serata di Champions di ieri sono arrivati tre gol da record per Robert Lewandowski in Bayern Monaco-Salisburgo: al polacco, infatti, sono bastati 23 minuti per segnare la sua tripletta che è la più rapida nella storia della Champions League. Il numero 9 del Bayern, infatti, ha battuto il primato stabilito da Marco Simone in Milan-Rosenborg del 1996 (24 minuti).