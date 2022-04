Ligue 1, vittoria per il Bordeaux sul Metz: Adli subentra e confeziona un assist

MilanNews.it

Vittoria importante per il Bordeaux, che nel trentunesimo turno di Ligue 1 ha superato per 3-1 il Metz ottenendo tre punti fondamentali in zona salvezza. Tra i girondini non è partito dal primo minuto Yacine Adli, centrocampista di proprietà del Milan che è subentrato soltanto nel finale al posto di Niang. Il classe 2000 si è comunque reso protagonista con l'assist fornito a Hwang in occasione del terzo gol.