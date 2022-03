Lille, niente Chelsea per Renato Sanches. Gouvernnec: "Spero non sia grave"

© foto di PhotoViews

Nella sfida di ieri contro il Saint Etienne il Lille ha perso Renato Sanches, sostituito attorno al minuto 25 per un infortunio di carattere muscolare. A pochi giorni dalla sfida contro il Chelsea, per il ritorno degli ottavi di Champions, la presenza dell'obiettivo di mercato di Milan e Juventus è ridotta all'osso, come ha spiegato il tecnico Gourvennec nel post gara di ieri: "La sua presenza con il Chelsea è compromessa. È un giocatore che detta i tempi, che sa organizzare il gioco, che sa dirigerlo. Domani faremo gli esami, spero non sia nulla di grave”.