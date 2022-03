Lille-St.Etienne, la partita di Renato Sanches finisce dopo 20 minuti: infortunio muscolare per il portoghese

MilanNews.it

Al 20esimo minuti di Lille-Saint Etienne è terminata la partita di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese è uscito dal campo in lacrime a causa di infortunio al flessore destro dopo aver tentato una conclusione al volo. Duro colpo per la squadra campione in carica, che perde così un giocatore importante.