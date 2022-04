MilanNews.it

© foto di Lorenzo Marucci

Marcello Lippi ha parlato a Radio Anch'io Sport, sulle frequenze di Radio Rai.

È favorevole al tempo effettivo nel calcio?

"No, non toccherei nulla e se devo dire la mia non mi piacciono le cinque sostituzioni. Sono troppe e cambiano troppo, favorendo chi ha la panchina più lunga".