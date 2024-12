live mn Abraham: "Nessuno ha ancora visto il vero me. Io e Rafa abbiamo una connessione"

Super prestazione del Milan in Coppa Italia: la squadra di Fonseca travolge il malcapitato Sassuolo, capolista in Serie B, con il netto risultato di 6-1 e si qualifica senza patemi ed eccessivi sforzi ai quarti di finale della competizione dove ad attenderlo ci sarà una tra Roma e Sampdoria che si affronteranno nel corso della prossima settimana. Dalla pancia di San Siro tra pochi minuti prenderà la parola Tammy Abraham, attaccante rossonero. Amiche e amici di MilnNews.it, restate con noi per seguire in diretta le dichiarazioni del mister milanista.

Quarto gol e in tutte le competizioni, migliora la condizione? "Sono molto contento con la vittoria e di aiutare la squadra con gol e assist. Dobbiamo continuare così"

Sulla partita contro l'Atalanta, proibitiva? "Sappiamo che loro sono una buona squadra ma adesso dobbiamo recuperare e fare una grande partita. Dobbiamo essere pronti"

Ti trovi bene con Leao? "Certamente, io e Rafa abbiamo una connessione e la alleniamo ogni giorno, migliora di giorno in giorno e abbiamo una bella chimica tra di noi"

Sul malore di Bove: "Abbiamo visto tutti della brutta notizia ma sta bene grazie a Dio. Mi metterò in contatto con lui non appena possibile e spero di rivederlo in campo presto. Pregherò per lui"

Sull'importanza di rimanere al Milan: "Vuoi sempre segnare gol, ne ho segnati tanti e voglio segnarne tanti altir conquesta fantastica squadra. Voglio aiutare la squadra. Non credo che nessuno abbia visto il vero me, devo ancora arrivare e mostrarmi al mondo"