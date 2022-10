LIVE MN - Allegri in conferenza: "Milan senza i 5 titolari? Si deve stare zitti"

MilanNews.it

Dopo la sconfitta contro il Milan, Massimiliano Allegri è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico bianconero con il live testuale.

20:31 | Comincia ora la conferenza stampa di Allegri.

La Juventus è esistita solo 25 minuti... È troppo forte il Milan?

"La squadra ha fatto bene i primi 25 minuti, poi abbiamo iniziato a passare la palla indietro; poi non abbiamo subito niente, a parte i pali di Leao. Poi abbiamo preso un gol evitabilissimo, così come il secondo. In questo momento, in cui non sei ancora guarito, in cui parti bene e hai situazioni importanti nelle quali scegli male, alla lunga le paghi... Troppi errori tecnici".

Cosa la preoccupa di più?

"Bisogna subito reagire, perché martedì c'è una partita importante. Il campionato abbiamo tempo per sistemarlo, bisogna sistemare e lo faremo".

Aveva detto 'proviamo a togliere 5 titolari al Milan'...

Quando perdiamo dobbiamo stare zitti. La Juventus ha fatto una prestazione di livello nel primo tempo. Il Milan ha fatto un'ottima partita. A livello psicologico siamo crollati perché abbiamo sbagliato troppo. Da lì dobbiamo ripartire".

È preoccupato di questo crollo psicologico?

"C'è poco da fare, bisogna reagire: martedì c'è una partita importante e poi c'è il derby. Se, in una partita del genere, non sfrutti le occasioni... Il Milan ha fatto il primo tiro su una palla persa e nel secondo tempo abbiamo fatto lo stesso errore. A livello psicologico è normale che le partite cambino".

Si aspettava un passo indietro di questo genere?

"In qualche modo da questa situazione bisogna uscirne: con le buone o con le cattive, ma bisogna uscirne. Non è questione di giocare bene o giocare male, ma di reagire, vincere i contrasti".

20:37 | Termina qui la conferenza stampa di Allegri.