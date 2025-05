Milan, Italiano o Allegri? Pro e contro dei due candidati alla panchina rossonera

vedi letture

Con la nomina di Igli Tare a nuovo direttore sportivo del Milan, dalle parti di via Aldo Rossi comincerà un altro casting importante: quello per il nuovo allenatore. Come da pronostico Sergio Conceiçao non proseguirà la sua avventura in rossonero, con l'ex dirigente della Lazio che avrebbe già messo nel mirino un nome in particolare, quello di Vincenzo Italiano.

L'allenatore rossoblù, fresco vincitore della Coppa Italia proprio ai danni del Milan, ha un contratto in essere con il Bologna fino al giugno 2026, data che Saputo, Sartori e Fenucci starebbero cercando di prolungare per almeno un altro anno per dare così continuità al progetto tecnico cominciato lo scorso anno. La strada che porta a Vincenzo Italiano si pronostica essere dunque in salita per il Milan, che nonostante abbia una preferenza non perde d'occhio un'altra soluzione validissima, Massimiliano Allegri.

Due allenatori tanto diversi quanto accomunati da due fattori importanti: l'essere italiani e sulla lista di Igli Tare per il nuovo corso del Milan. Ma chi dei due, con i rispettivi pregi e difetti, può (realmente) fare al caso del Diavolo?

VINCENZO ITALIANO - Lui come Thiago Motta. Dopo appena una stagione il tecnico italo-tedesco potrebbe lasciare la panchina del Bologna per sedersi su quella del Milan. La domanda è una: può Vincenzo Italiano fare al caso di questa squadra? Date le esperienze e gli ottimi risultati ottenuti tra Spezia, Fiorentina e Bologna, l'ultimo neanche una settimana fa, la risposta potrebbe essere sì, anche perché il bagaglio di competenze e conoscenze, della Serie A così come dei palcoscenici europei, ci sono. In tutto questo discorso c'è però un "ma" che deve andare analizzato a fondo. Ciò che non convince a pieno di Vincenzo Italiano è la sua filosofia di gioco, che non sembrerebbe adatta alle caratteristiche tecniche di questa squadra. In questa sua ultima esperienza al Bologna, però, il tecnico ha dimostrato di aver imparato ai propri errori e di essersi adattato ai giocatori che aveva a disposizione, ed è forse questo quello che più spingerebbe Igli Tare a puntare su di lui.

MASSIMILIANO ALLEGRI - Per il toscano vale la stessa domanda fatta per Vincenzo Italiano: può Massimiliano Allegri fare al caso di questa squadra? Rispetto al tecnico del Bologna l'ex Juventus è uno di quei nomi che potrebbero acquietare momentaneamente la piazza, anche perché stiamo parlando di un profilo di spessore che più volte nel corso di questa stagione è stato richiesto a gran voce dall'ambiente. Con lui in panchina il Milan ritroverebbe certamente quella solidità che è tanto mancata quest'anno, anche perché Massimiliano Allegri è senza dubbio una garanzia e, a differenza di Italiano, non deve liberarsi da alcun club ma sarebbe libero da subito. Tra i "contro" il fatto che i ritorni in panchina al Milan non sono mai andati molto bene in passato, ma allo stesso tempo Allegri è abituato a vivere pressioni mediatiche, e non solo, del genere.