MN - Milan-Tare, conferme sull’accordo: come cambieranno le mansioni nell’area sport

Igli Tare sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Arrivano ulteriori conferme sulla notizia arrivata in tarda serata sulla fine della querelle legata alla scelta del nuovo ds rossonero. Dunque arriverà il direttore sportivo tradizionale, con la scelta finale che è stata presa nella giornata di ieri e al termine di circa tre mesi di casting, visto che i primi colloqui londinesi con Berta, Paratici e lo stesso Tare vennero fatti a fine febbraio da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. E in quell’occasione fu proprio Igli Tare ad uscire “Papa in pectore” anche se nei mesi successivi ci sono voluti i summit di Furlani con Paratici e lo stesso Tare per arrivare alla decisione finale, con la cronaca di quanto accaduto con l’ex ds della Juventus che è ormai nota a tutti.

Milan-Tare, come cambierà l’area sport

Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, come cambierà l’area sport del Milan? Il ds albanese prenderà in mano le decisioni sul mercato e sulla gestione di Milanello, con Giorgio Furlani come referente ultimo e parte attiva nella fase di contrattazione economica dei calciatori da acquistare. Geoffrey Moncada, che fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico e che a breve sosterrà l'esame di Coverciano per prendere l'abilitazione come direttore sportivo, collaborerà a stretto contatto con Tare (tra i due c’è grande stima e feeling), manterrà la carica di direttore tecnico oltre ad essere anche il capo dell’area scouting, andando così a riprendere pieno possesso di quella posizione che aveva già ricoperto negli anni della gestione Maldini-Massara. Zlatan Ibrahimovic, in tutto questo, dovrebbe veder limitato il suo raggio d’azione nella quotidianità, prendendo maggiormente le sembianze dell’advisor della proprietà.

Milan-Tare, nodo allenatore

Il primo nodo che Tare dovrà sciogliere sarà quello legato al prossimo allenatore del Milan. Non è un mistero che nei colloqui avuti con Furlani un mese fa, i due parlarono di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri come profili per il dopo Sergio Conceiçao, ma il primo è in trattativa con il Bologna per il rinnovo mentre il secondo sarebbe la prima scelta del Napoli per l’eventuale dopo Conte. Occorrerà accelerare i tempi se il candidato sarà tra questi due.