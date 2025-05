Ramazzotti: "Se Tare potesse scegliere un giocatore da portare a Milanello, quello sarebbe Milinkovic-Savic"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sulle possibili idee di Tare per il calciomercato del Milan: "È chiaro che se il dirigente albanese potesse scegliere un giocatore da portare a Milanello, quello sarebbe Sergej Milinkovic-Savic che ha scoperto alla Lazio. Strapparlo all’Al-Hilal, che lo ha pagato 40 milioni e gli corrisponde 20 milioni a stagione, al momento sembra fantacalcio. Mai dire mai, ma al momento sembra più facile che la ricerca si concentri su un centrocampista con queste caratteristiche".

LE ULTIME SU TARE

Il Milan comincia a pensare al futuro in maniera più concreta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'eventuale presenza o meno di Igli Tare cambierebbe le carte in tavola. Dovesse arrivare l'albanese, in caso di partenza di Theo Hernandez, uno dei nomi da tenere in considerazione per la fascia sinistra sarebbe quello di Destiny Udogie del Tottenham. Occhi anche su Dan Ndoye, che ha regalato al Bologna la Coppa Italia, e Jens Odgaard, che ha avuto una crescita importante da gennaio 2024 a oggi in rossoblù.

Si è tornati al nome attorno al quale tutto era iniziato. Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale avevano incontrato Igli Tare a Londra a metà febbraio. Poi è arrivato Giorgio Furlani: ha ribadito i suoi poteri, ha incontrato Fabio Paratici e ha provato a portare via dall'Atalanta D'Amico. Nulla di fatto, fino (quasi) a fine maggio. E quindi, rieccoci qua: Igli Tare. L'albanese è ad un passo dal diventare il nuovo direttore sportivo del Milan.

Management

Eventualmente si dovesse concretizzare un accordo, Tare prenderà le decisioni tecniche, Geoffrey Moncada da direttore tecnico sarà il responsabile dello scouting, Zlatan Ibrahimovic resterà il riferimento della proprietà, Giorgio Furlani sarà l'uomo chiave per le trattative e avrà l'ultima parola sulle scelte. Insomma: il gruppo di lavoro resterà il gruppo di lavoro, ma con un uomo esperto e di campo in più. Quello che serviva sì, ma che dovrà necessariamente essere lasciato lavorare come sa fare.