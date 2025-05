Come sarà il mercato di Igli Tare? La lista dei possibili rinforzi, con un sogno

Il compito che avrà Igli Tare non sarà semplice. Il dirigente albanese, che sbarcherà nei prossimi giorni sul pianeta rossonera salvo clamorosi stravolgimenti, si ritroverà a dover ricostruire una squadra e un ambiente depressi dopo una stagione molto deludente e che dal club stesso hanno definito come "fallimentare". Si partirà dall'allenatore ma sarà cruciale anche il calciomercato, con giocatori al passo d'addio e altri che potrebbero chiedere la cessione senza l'Europa in calendario. Oggi la Gazzetta dello Sport ha provato a ipotizzare una lista di possibili rinforzi di Igli Tare.

Attacco e sogno

I tre nomi forse più importanti che vengono fatti questa mattina sulla rosea riguardano la zona di campo dalla linea mediana in su. Nell'eventualità di una partenza di Rafa Leao o Christian Pulisic, un nome che potrebbe fare al caso dei rossoneri è quello di Dan Ndoye, l'aguzzino milanista nella finale di Coppa Italia: la concorrenza per lo svizzero sembra già essere folta. Chiaro che se Italiano dovesse finire a Milanello, il suo profilo guadagnerebbe posizioni. Per l'attacco, detto che l'investimento di Santi Gimenez non si potrà e non si dovrà bruciare, il nome caldo è quello di Lorenzo Lucca, già coinvolto in discorsi di questo genere nella sessione invernale. A centrocampo, invece, una suggestione che è più un sogno che altro: il pupillo per eccellenza di Tare è Sergej Milinkovic-Savic. Al momento l'ipotesi sembra più fantacalcistica ma mai dire mai.

Parola alla difesa

Il reparto che probabilmente subirà il maggiore restauro è senza dubbio quello difensivo che quest'anno non ha mai trovato veramente continuità e ha fatto acqua da più parti. Gli addii potrebbero essere molti, a partire da quello di Theo Hernandez che mai come quest'anno sembra vicino alla cessione. Al suo posto il nome più intrigante è quello di Destiny Udogie, laterale italiano da due stagioni al Tottenham. Come difensore centrale invece, Tare potrebbe puntare tutto su uno dei suoi ultimi colpi laziali: Mario Gila che quest'anno ha avuto un innalzamento del suo rendimento. Considerando che potrebbero partire in molti - Tomori e Thiaw su tutti - si potrà considerare anche un colpo in prospettiva: in questo senso sono da seguire con attenzione i nomi di Comuzzo (Fiorentina), Leoni (Parma) e Coppola (Hellas Verona).