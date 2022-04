LIVE MN - Cessione Milan. Mercato: ultime su Leao. Ci avviciniamo a Milan-Fiorentina | Ne parliamo alle 18 in diretta Twitch

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

A partire dalle 18:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

In attesa del recupero dell'Inter di questa sera che riguarda da vicino anche i rossoneri, ci concentriamo sulla trattativa Investcorp-Elliott che sta entrando nelle sue fasi più calde. In più avremo modo di aggiornare sulle ultime news che arrivano da Milanello: da Bennacer a Ibra, passando per la situazione in casa Primavera.

Ne discuteremo con voi dalle 18 alle 20 con Antonio Vitiello, Antonello Gioia, Manuel Del Vecchio, Gigi Torre, Enrico Ferrazzi, Filippo D'Angelo e Tiziano Palmieri; conduce: Rino De Niro.

Vi aspettiamo!