SI è da poco conclusa la partita fra Venezia e Milan allo stadio Penzo. Il tecnico rossonero, Sergio Conceiçao, parla in conferenza stampa per commentare la partita dei suoi.

Classica trappola per il Milan, invece avete vinto. Che ne pensa?

"E' proprio così, era una partita pericolosa, abbiamo vinto in un modo fantastico contro l'Inter, oggi conoscendo il gruppo, quello che ha dimostrato quest'anno, non ho dormito bene, perché sapevo di dover venire qua a Venezia e non era per niente facile. L'acqua, la barca, mancavano solo le palme: era un ambiente diverso giocare così".

Avete sbagliato solo con l'Atalanta in difesa. Avete trovato equilibrio?

"Non ho rimpianti, non avevo la bacchetta magica per cambiare tutto da un giorno all'altro. Era normale, non dico che ora andrà tutto bene, ma cerchiamo di essere più costanti nel gioco e nella mentalità".

Sul suo futuro?

"In questo momento Conceicao non è importante. Pensiamo al campionato, cercando di vincere contro il Bologna, poi quello che succede a me, ad Allegri, o altri, non mi riguarda. Perché proprio Allegri? Perché lei parla sempre di lui".

Su Gimenez e Jimenez?

"Jovic aveva un problema alla schiena, si era bloccata. Con Alex Jimenez ho parlato, nel secondo tempo è calato nella concentrazione, è giovane e con qualità, in quel momento era stanco, non ha problemi fisici. Su Santi Gimenez: ha la consapevolezza di non essere al meglio, questa è la base per migliorare".

Il Milan ha rischiato nel non chiuderla prima?

"Sì, è mancato l'ultimo passaggio, la conclusione in porta, potevamo chiuderla prima".