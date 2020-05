LIVE MN - Coronavirus, le possibili date della ripresa e della fine della Serie A. Milan, questa mattina secondo tampone per i giocatori

12.56 - “Se il peggio è alle nostre spalle, lo dobbiamo ai sacrifici dei nostri cittadini”. Così Giuseppe Conte, dopo l’informativa di questa mattina alla Camera dei Deputati, parla al Senato della Repubblica: “Siamo consapevoli che quella che abbiamo davanti è una sfida ancora più difficile e non meno insidiosa di quella affrontata all’inizio dell’emergenza, quando siamo stati costretti a introdurre misure contenitive sempre più severe. Gli italiani hanno pienamente compreso il rischio rappresentato da questo virus e condivido il grande sforzo collettivo realizzato per contenerlo e contrastarlo”.

12.15 - Secondo quanto riferisce Sky, dopo che i primi tamponi hanno dato tutti esito negativo, questa mattina, prima dell'allenamento odierno, i giocatori del Milan si sono sottoposti alla seconda tornata di tamponi a Milanello. I risultati dovrebbe arrivare nella giornata di domani. L'unico che si trova ancora in quarantena è Kessie.

12.12 - Sandra Zampa, Sottosegretaria al Ministero della Salute, in merito alla futuro del campionato di calcio, ha dichiarato: "Credo che andiamo nella direzione della ripresa del campionato di calcio e che presto avremo notizie confortanti per i tifosi" riporta sport.sky.it.

11.48 - Nuovo aggiornamento dal centro sportivo Milanello. Stamattina allenamenti in gruppi molto ristretti (e con una certa distanza di sicurezza tra loro). La differenza sostanziale sta nell’uso del pallone e nello svolgimento di esercizi sulla tecnica, che consentono di mantenere il distanziamento tra giocatori.

11.01 - Nel corso dell’informativa alla Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricordato gli investimenti sul turismo, dichiarandosi consapevole che non sono ancora sufficienti per un settore economico in forte difficoltà a causa della pandemia, per poi incentivare il turismo di prossimità: "Colgo l’occasione per invitare tutti i cittadini a fare le vacanze in Italia: scopriamo bellezze che ancora non conosciamo e torniamo a visitare quelle che già conosciamo. È questo il modo migliore per contribuire a rilanciare l’economia dopo questa emergenza".

10.36 - Non è stato tutto rose e fiori al termine del consiglio federale di ieri pomeriggio. Come titola il quotidiano Il Messaggero, infatti, ci sono polemiche sul pagamento degli stipendi di marzo e aprile: "L'AIC in rivolta per gli stipendi". Il presidente dell'Assocalciatori Tommasi è furioso: "Sapete che cosa significa? Che siamo stati in campo fino al 15 marzo, che i giocatori hanno lavorato con il preparatore atletico per tutto il lockdown e ora tu puoi pure non retribuirli. E se fanno causa danno pure la possibilità al club di non pagarli fino ad agosto!". La FIGC nega che l'intento sia questo. Oggi si prevede un riunione di fuoco tra i calciatori.

10.20 - Testare, tracciare, trattare. Sono queste le tre T, indicate dall’OMS come la via più adatta per gestire l’andamento del contagio da Coronavirus. Nel corso dell’informativa alla Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha illustrato i piani del Governo a tal riguardo. Nello specifico dopo aver spiegato l’aumento progressivo del numero dei test, ha dichiarato: "Lunedì 25 maggio partiranno test gratuiti su un campione di 150 mila cittadini, per esclusive ragioni di ricerca scientifica".

Sul tracciamento.

"Il Governo ha introdotto una disciplina per realizzare l’app Immuni, in modi che consentano il rispetto della privacy e la difesa della salute. Sono state interessate società pubbliche, interamente partecipate dallo Stato".

Sul trattamento.

"Il terzo pilastro si fonda su un costante ampliamento della capacità ricettiva delle nostre aziende ospedaliere. I posti in terapia intensiva sono ora 7.864, con un incremento del 52% rispetto all’inizio dell’emergenza. L’incremento è ancora più evidente per quanto riguarda i posti letto in pneumologia".

10.00 - "Calcio a tre piani: playoff in agguato". Questo il titolo a pagina 44 che il Corriere della Sera dedica alla ripresa della Serie A: "Molti i problemi. Furiosa l’Aic: "Giocatori al lavoro senza essere pagati". La Figc accelera e dà la scaletta a serie A, B e C che si oppone. In caso di altro stop e di emergenza, la formula a eliminazione".

09.56 - Sale a 5 milioni (per la precisione 5.000.561 persone) il conteggio dei contagiati dal Coronavirus, secondo gli ultimi dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Il Paese più colpito restano gli Stati Uniti con oltre un milione e mezzo di casi confermati. Seguono la Russia (308.705 contagi) e il Brasile (291.579). In Europa, Regno Unito e Spagna hanno ormai superato da tempo l’Italia. Gli USA sono anche il Paese con il maggior numero di morti dall’inizio della pandemia di Covid-19 (93.439). Anche in Europa, sotto questo profilo, lo Stato più colpito è il Regno Unito (35.786, al secondo posto su scala globale) seguito dall’Italia con 32.330 decessi.

09.23 - Si parla anche di calcio sulla prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano La Stampa, che titola: "Piano della Figc per Serie A, B e Lega Pro". Il noto giornale torinese, sempre in taglio alto, aggiunge: "Playoff-playout in caso di stop dopo la partenza". Nei prossimi giorni il verdetto definitivo da parte del Governo.

09.11 - Il quotidiano Il Messaggero in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina al calcio. "Il decalogo per far ripartire la Serie A", titola il noto giornale, che poi approfondisce l'argomento nelle sue pagine interne. "Per evitare tutti i problemi e gli errori della Fase 1 e 2 - si legge - ecco pronto il protocollo per ricominciare il campionato. Il documento di 36 pagine con una appendice per le trasferte è stato già mandato in visione a qualche squadra. Con ogni probabilità sarà portato anche al premier Conte nell'incontro del 28 maggio. Percorsi separati, orari di accesso allo stadio differenziati per le due squadre e gli arbitri, panchine allargate con l'utilizzo delle tribune".

09.01 - C'è spazio anche per il calcio sulla prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano Il Mattino. "Tormentone Serie A, si chiude il 10 agosto", titola il noto giornale, che poi aggiunge sempre in taglio alto: "Resta l'ipotesi playoff". Sono ancora tanti, dunque, i dubbi legati alla ripresa del campionato.

08.25 - L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport apre con il titolo: "Rivoluzione!". Tante le decisioni prese ieri dal consiglio federale, prima fra tutte quella di portare a termine la Serie A partendo il 13 o il 20 giugno e chiudendo entro il 20 agosto. Se dovesse arrivare una nuova ondata epidemica ecco playoff e playout. Delusione dall'AIC per il mancato pagamento dei mesi di marzo ed aprile. Serie B e Serie C provano a ripartire, con soddisfazione della cadetteria e l'opposizione della terza serie che dichiara: "Non siamo in grado". Sospesa la decisione sulla Serie A femminile.

08.13 - La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’apertura alla ripresa del campionato di calcio. "Così riparte il G7", titola la rosea, che poi aggiunge sempre in prima pagina: "Le prime della A: dove eravamo rimasti? La Juve può contare su Ronaldo al top, la Lazio su un gruppo motivato, l’Inter sulle nuove opzioni di Conte. L’Atalanta è carica, la Roma ha forze fresche, il Napoli ritrova l’entusiasmo. Per il Milan c’è Ibra".