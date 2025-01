live mn Fabregas: "Morata segna poco? Noi abbiamo lo stesso problema. Gli attaccanti costano 80-100 milioni. Alvaro farà bene al Milan"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è presente in conferenza stampa al termine di Como-Milan, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A.

Si doveva essere attenti alle verticalizzioni del Milan...

"Sì".

Conceicao le ha fatto tanti complimenti.

"Buona prestazione, ma loro ora tornano a casa contenti e noi no. Meritavamo noi di vincere. Però loro vanno a casa contenti. Episodi del secondo gol ti fanno male. Ma per 60-70 minuti si poteva pensare che il Milan fosse in biancoblu e il Como in rossonero. In questo senso sono tranquillo".

Morata viene criticato al Milan perché segna poco... È l'attaccante giusto per il Milan?

"Noi abbiamo lo stesso problema. So esattamente di quello che si parla. Gli attaccanti costano 80-100 milioni. Morata è il capitano della Spagna, quindi mi sorprende che ci siano critiche. Ha fatto bene sia alla Juve e al Milan. Sono sicuro che farà bene".