LIVE MN - Gotti in conferenza: "È la terza partita che il Milan di Pioli mi segna all'ultimo..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro il Milan, Luca Gotti è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico dei liguri con il live testuale su MN.

23:37 | Comincia ora la conferenza stampa di Gotti.

Tre sconfitte al 90esimo in 13 giornate...

"Questa è la terza partita che faccio contro il Milan di Pioli a San Siro: la prima 3-2 con gol di Rebic all'ultimo, la seconda 1-1 con rigore inaudito di Larsen e il Milan pareggia e poi stasera... Non posso dare la croce addosso ai ragazzi, ma devo tenermi questo spirito. Poi le cose le facciamo cambiare eccome".

Come si approccerà alle prossime due gare?

"Dispiace non riuscire a prepararle meglio, ma lo spirito e la modalità della squadra in certi momenti sono la direzione da tenerci nel lungo termine: allora arriverà l'incasso. Certo, c'è rammarico... Figuratevi come possiamo stare ora. Ma se abbiamo la forza di mantenere la testa alta arriveranno soddisfazioni".

Che gara ha visto?

"Siamo andati a pressarli troppo alti nei 10 minuti e loro hanno trovato spezzo Diaz centralmente che punta e apre la nostra difesa. Poi gradualmente ci siamo messi meglio come misure e spazi, cominciandoci a farci portare meno in giro da loro. Nella fase centrale ci sono state prodezze dei giocatori del Milan e lì fai conti con dei grandi campioni. Poi la prestazione c'è stata. Abbiamo avuto occasione di segnare".

C'è stata mancanza di equilibrio?

"Il tipo di avversario porta a queste situazioni".

TMW - Come ha comunicato a Daniel Maldini che avrebbe giocato e come giudica la sua prova?

"Non gliel'ho detto che avrebbe giocato, volevo evitare che spendesse energie emotivamente con i troppi pensieri. Poi ho dato la formazione e mi sono fermato con lui 30 secondi, dandogli le chiavi della sua partita individuale; la sua prova mi è piaciuta al di là del gol, come spirito, atteggiamento. e le letture che ha avuto in alcuni momenti".

23:45 | Termina qui la conferenza stampa di Gotti.