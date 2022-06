LIVE MN - In attesa dei rinnovi focus su Enzo Fernandez: ne parliamo su Twitch con Gamberini e Cobianchi

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti!

A partire dalle 18:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE) per discutere e commentare assieme a voi tutto ciò che riguarda il mondo Milan!

I TEMI E GLI OSPITI

In attesa della firma di Maldini e Massara, il rinnovo ormai non è lontano, parliamo insieme del mercato rossonero. Focus particolare su Enzo Fernandez, centrocampista classe 2001 del River Plate. Avremo due ospiti d'eccezione per parlare del talento argentino: Simone Gamberini, giornalista e telecronista di DAZN e Giacomo Cobianchi, appassionato di calcio argentino.

Ne discuteremo con voi dalle 18 alle 20 con Antonio Vitiello, Pietro Mazzara, Gigio Torre ed Enrico Ferrazzi; conduce: Rino De Niro.

Campioni d'Italia, vi aspettiamo!