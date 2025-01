live mn Locatelli: "Milan squadra forte e l'allenatore nuovo darà energie. Io capitano della Juve? Sono juventino da sempre"

vedi letture

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, è presente in conferenza stampa da Riyad alla vigilia della sfida contro il Milan.

Insidie del Milan?

"Milan squadra forte, con grandi individualità, davanti sono molto forti e hanno un allenatore nuovo che darà loro tante energie. Noi dobbiamo pensare a noi e afare la nostra partita".

Sei il nuovo capitano...

"Onore, responsabilità, privilegio. Io sono juventino da sempre e a parole essere il capitano è indescrivibile".

Cosa serve di diverso rispetto alla partita di campionato?

"Sicuramente non può finire in pareggio... Vogliamo vincere per avvicinare il trofeo, loro hanno cambiato allenatore e giocheranno diversamente. Dobbiamo fare una partita di grande intensità, con tanta voglia, per provare a vincere".

Il pareggio con la Fiorentina è stata particolare. Questa può essere un'opportunità ulteriore di crescita?

"Chiaramente sì, giocarsi un trofeo con questa maglia è sempre un'opportunità. Dobbiamo sempre avere la voglia di vincere".

Cosa significherebbe per te e per tutto il gruppo vincere questo trofeo?

"Il punto di partenza c'è stato in estate quando ci siamo ritrovati. Ora siamo in una fase di crescita e può essere l'opportunità di portare a casa un trofeo".

È una partita da dentro o fuori, si prepara in modo diverso?

"Non ci sono possibilità di errore, sono partite che si decidono sui dettagli. La cosa che non ci deve mai mancare è l'atteggiamento, ce lo chiede sempre il mister. Deve essere la base".